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WP: Зеленский хотел уволить Залужного, чтобы повлиять на союзников

Союзники Киева приостановили финансирование Украины, поэтому Зеленский хотел повлиять на них отставкой Залужного, утверждает источник WP.
Елизавета Егорова 2024-01-31 15:39:01
© Фото: Ukraine Presidency, Globallookpress

Владимир Зеленский принял решение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, чтобы повлиять на союзников Киева, которые в последнее время ослабили финансовую поддержку Украины. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, который знает детали совещания Зеленского 29 января.

«В разговоре в понедельник Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от военных действий и что международные покровители страны также замедлили военную помощь, поэтому, возможно, новый командующий улучшит ситуацию», - говорится в публикации издания.

Из-за того что информация об отставке Залужного утекла в СМИ, это решение временно отложили, однако главком все же планирует позже покинуть свой пост. Источник WP утверждает, что Залужный ожидал увольнения еще летом 2022 года из-за его разногласий с Зеленским.

Напомним, что о возможной отставке главкома стало известно вечером 29 января. Об этом заявил один из депутатов Рады. Предполагалось, что его пост может занять глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

В Кремле заявили, что следят за ситуацией на Украине. По словам официального представителя президента Дмитрия Пескова, проблемы киевского режима возникли из-за провалившегося контрнаступления и проблем на поле боя.

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