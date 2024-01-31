Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией с Залужным

В Кремле следят за информацией о возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отсутствие успехов украинской армии привело к противоречиям в военном руководстве Украины.

«Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима и в военной верхушке, и в гражданской. Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция», - заявил Песков.

Напомним, что 29 января сразу несколько украинских источников заявили о возможной отставке главкома ВСУ Залужного. Официально данная информация не подтверждена. Предположительно, главе ВСУ предложили должность украинского посла в одной из европейских стран. Также утверждается, что на должность главкома якобы претендует глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, однако в Великобритании данную информацию опровергли.