В РЭУ Плеханова сочли провалы Киева причиной подписания военной декларации в ЕС

Эксперт Ассоциации военных политологов и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал «Звезде» подписание Польшей, Германией и Нидерландами декларации о коридоре для военной техники и объяснил, для чего она нужна странам Запада.

Вопрос о проходе военной техники через границы стран Евросоюза, говорит политолог, встает каждый раз, когда НАТО начинает военные учения в Европе, и затухает сразу же после них. В нынешних же условиях эксперт счел, что появление декларации связано с провалами украинских боевиков.

«Этот военный коридор нужен Вашингтону, чтобы прогонять военную технику к местам ее сосредоточения - на полигонах или, как они считают, уже непосредственно на линиях боевого соприкосновения. В этих условиях идет обострение ситуации со стороны Запада», - отметил эксперт.

Таким образом, США могут взвалить на плечи европейских коллег обязательства по финансовой и военной поддержке Украины. Тем не менее, считает политолог, вопрос подписания декларации большим числом стран все еще остается открытым.

«При прохождении по их дорогам бронетанковой, а тем более гусеничной техники. Во время учений это наносит ущерб самим дорогам, мостам, может повреждаться частная собственность. Это все нужно оплачивать, а судебные издержки никому не нужны. Лишь время покажет, как все обернется», - подчеркнул Кошкин.

Вопрос новых поставок вооружения киевскому режиму остается открытым в США и Европе. Так, глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель перед неформальной встречей министров обороны Евросоюза отказался комментировать украинским журналистам свои прошлогодние обещания поставить Киеву один миллион снарядов. В Пентагоне также заявили, что не будут объявлять о новых поставках оружия для ВСУ, пока отсутствуют согласованные конгрессом средства.