В Пентагоне заявили, что не станут объявлять о новых поставках оружия Киеву

США не намерены анонсировать новые поставки вооружения киевскому режиму из собственных запасов, поскольку отсутствуют согласованные Конгрессом средства. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга, комментируя соответствующий вопрос.

«Конечно, никаких новых объявлений в рамках списаний по президентским полномочиям. Мы все еще ожидаем дополнительного финансирования от конгресса», - рассказал журналистам Райдер.

Поставки оружия Украине, добавил он, продолжатся в рамках «Инициативы по поддержке безопасности Украины» по мере производства вооружения.

В этот же день глава ЦРУ Уильям Бернс отметил, что 2024 год будет для Украины испытанием на выносливость. Он считает, что Соединенные Штаты не должны останавливать военную помощь Украине, так как это «ключ к успеху».