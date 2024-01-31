Боррель отказался говорить об обещании поставить миллион снарядов Украине

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель отказался комментировать украинским журналистом свои прошлогодние обещания, согласно которым Евросоюз поставит Киеву один миллион снарядов к марту 2024 года.

Глава дипслужбы подчеркнул, что планирует «говорить о цифрах» только после того, как пройдет неформальная встреча министров обороны Евросоюза. Главной темой встречи станет вопрос поставки оружия киевскому режиму, со стороны Украины по видеосвязи выступит министр обороны страны Рустам Умеров. По данным службы Борреля, в декабре 2023 года Киев получил только около 300 тысяч снарядов и ракет.

«Мы должны понять, где мы находимся с точки зрения поставок боеприпасов. Мы попросили министров четко рассказать, что они сделали, что они делают и что они планируют делать, чтобы наконец получить четкое понимание, что мы должны сделать все вместе, чтобы обеспечить потребности Украины в снарядах. Нужно понять, что мы сможем сделать к марту и к концу этого года», - заявил Боррель.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга заявил, что США не намерены анонсировать новые поставки вооружения Киеву. В качестве причины он назвал отсутствие дополнительного финансирования, согласованного Конгрессом Соединенных Штатов.