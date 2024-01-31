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Шойгу отметил большой опыт взаимодействия министра обороны КНР с Россией

Переговоры Сергея Шойгу с Дун Цзюнем состоялись по видеосвязи.
2024-01-31 12:58:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил уверенность, что опыт взаимодействия его китайского коллеги с ВС РФ будет способствовать расширению военного сотрудничества Москвы и Пекина.

«Убежден, что ваш опыт взаимодействия с российскими Вооруженными силами будет способствовать дальнейшему расширению военного сотрудничества между нашими странами», - сказал Шойгу в ходе видеопереговоров с китайским коллегой Дун Цзюнем.

Глава российского Минобороны заявил, что в настоящее время отношения Москвы и Пекина переживают лучший период в истории. Он напомнил, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин дважды лично встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Шойгу указал на нацеленность РФ на реализацию договоренностей, формирующих долгосрочные цели в области национального развития и безопасности.

В ходе беседы с китайским коллегой Шойгу указал на развитие отношений двух стран в военной области, отметил, что Россия и Китай регулярно проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки, отрабатывают учебно-боевые задачи. При этом Москва и Пекин не создают военного блока, в отличие от западных стран.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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