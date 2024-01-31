Шойгу провел переговоры с министром обороны КНР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел видеопереговоры со своим китайским коллегой Дун Цзюнем. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Шойгу поздравил китайского министра с назначением и выразил уверенность в расширении военного сотрудничества между Москвой и Пекином.

«Убежден, что ваш опыт взаимодействия с российскими Вооруженными силами будет способствовать дальнейшему расширению военного сотрудничества между нашими странами», - сказал Шойгу.

Глава российского Минобороны отметил, что отношения двух стран в настоящее время переживают лучший период в истории. Шойгу напомнил, что в 2023 году президент РФ Владимир Путин дважды встретился с председателем КНР Си Цзиньпином - в Москве и в Пекине.

Шойгу указал на неуклонное развитие отношений России и Китая в военной области, регулярность проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе. По словам российского министра, действия Москвы и Пекина не направлены против третьих стран - в отличие от некоторых западных стран. Шойгу подчеркнул, что Россия и Китай не создают военного блока.

Китайский министр отметил, что в новой должности его переговоры с российским коллегой стали его первым рабочим мероприятием, связанным с иностранной тематикой. Он выразил признательность Шойгу, напомнив о вкладе министра обороны РФ в продвижение и развитие содружества между китайской и российской армиями.

«Мы оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону», - сказал министр обороны КНР.

Китайский министр отметил, что оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом оказалось под ударом, однако в Китае не собираются отказываться от установленной политики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.