Шойгу отметил, что действия РФ и КНР не направлены против третьих стран

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой Дун Цзюнем отметил, что действия России и КНР не направлены против третьих стран.

«Мы, в отличие от некоторых государств Запада, не создаем военные блоки», - заявил глава российского оборонного ведомства.

Глава Минобороны России также оценил скоординированные действия двух стран по стабилизации международной обстановки как лучшие за всю историю. Сергей Шойгу отметил ключевую роль доверительных контактов лидеров России и КНР в укреплении российско-китайских отношений и стратегических связей двух стран.

Сегодня прошли видеопереговоры между министрами обороны России и Китая. Сергей Шойгу в разговоре с Дун Цзюнем выразил уверенность в дальнейшем расширении военного сотрудничества между РФ и КНР.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.