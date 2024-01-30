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ТАСС: данные черных ящиков подтвердили внешний удар по Ил-76 под Белгородом

Сведения бортового самописца подтвердили, что самолет с пленными украинскими военнослужащими сбили.
Ирина Елагина 2024-01-30 12:14:01
© Фото: СК РФ, РИА Новости

Данные бортовых самописцев Ил-76, полученные следственными органами, подтвердили версию уничтожения самолета в результате удара по нему под Белгородом.

«Самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Все очевидно», - заявили ТАСС в силовых структурах.

Сообщается также, что все иные версии крушения Ил-76 после изучения данных черных ящиков исключили.

Напомним, что российский Ил-76 24 января выполнял специальный гуманитарный рейс - перевозил для обмена украинских военнопленных и упал в Белгородской области.

Расследование трагедии установило, что ВСУ нанесли по самолету ракетный удар с территории Харьковской области. Президент России Владимир Путин поручил СК РФ провести предварительное следствие и предать всенародной огласке данные о причинах крушения Ил-76.

#Ил-76 #ВСУ #крушение #военнопленные #белгород #Черные ящики
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