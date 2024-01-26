Путин поручил СК максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76

Владимир Путин поручит Следственному комитету России, чтобы детали расследования крушения в Белгородской области Ил-76 с украинскими пленными на борту были максимально обнародованы. Президент России сообщил, что на месте падения военно-транспортного самолета нашли черные ящики.

Глава государства добавил, что и люди на Украине должны узнать, что реально произошло.

Путин отметил, что ВСУ сознательно атаковали Ил-76, зная, что там находятся их сограждане, пленные военнослужащие, которых везут на обмен. По его словам, ракеты были запущены с подконтрольных Киеву территорий, их фрагменты нашли на месте катастрофы.

В результате крушения погибли 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и еще трое сопровождавших российских офицеров.