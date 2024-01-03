Ученые выяснили, от чего могли умереть вскрывавшие гробницу Тутанхамона

В начале XX века британский исследователь-любитель Говард Картер обнаружил в одной из некогда бывших египетских деревень подземный коридор, который привел к гробнице одного из известнейших правителей Египта фараона Тутанхамона.

Спустя непродолжительное время участвовавшие в открытии начали умирать, включая и мецената - графа Карнарвона, который выделил средства на поиски этой древности. Тогда весь мир облетели сообщения, что их смерть стала следствием «проклятий фараона».

Однако, по мнению ученых, слова которых приводит РИА Новости, изученные надписи в усыпальнице не предупреждают о «наказании расхитителям» гробницы. Исследователи предположили, что причиной смерти некоторых из них стала «пещерная болезнь», которая возникает из-за микроскопических грибков Aspergillus. Они поражают дыхательные пути, когда иммунитет человека ослаблен, а склепы в Египетских пустынях - благоприятная среда для их размножения.

«Потенциально вредные грибы выживают в гробницах чрезвычайно долго. И результаты исследований показывают, что такие длительные фазы покоя могут привести к повышенной вирулентности», - рассказали медицинские специалисты из Англии Шериф и Тарик Эль-Тавиль.

Предполагается, что меценат лорд Карнарвон мог умереть по причине действия этих грибков, в то время как исследователь Картер скончался от раковой болезни в 1939 году, а круглосуточно охранявший вход в погребальную камеру сержант Ричард Адамсон дожил до 1982 года.

Относительно смерти в 1923 году египетского принца Али Камель Фахми Бея уточняется, что его застрелила жена, рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд, скончавшийся в 1924 году, получил большую дозу облучения. Ничего не сообщается о причинах смерти археолога Артура Мейса в 1928 году и в 1929-м Ричара Бартеля - секретаря нашедшего гробницу фараона Картера.

Как сообщалось в 2021 году, российский египтолог Ольга Томашевич предположила, почему древнеегипетский фараон Тутанхамон остался в гробнице в Долине Царей в Луксоре.