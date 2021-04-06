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Египтолог объяснила, почему ученые оставили мумию Тутанхамона в гробнице

Анна Касаткина
02:22 06.04.2021
Тутанхамон стал единственным фараоном, чьи останки оставили Долине Царей, а не перевезли в музей.
Египтолог объяснила, почему ученые оставили мумию Тутанхамона в гробнице
© Фото: Kevin E. Schmidt globallookpress
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Фараон Древнего Египта Тутанхамон стал единственным, кто остался в Долине Царей в Луксоре, так как его мумия, в отличие от других, была найдена в родной гробнице. «Участники» же золотого парада фараонов в Каире еще тысячи лет назад были перезахоронены жрецами в двух тайниках, рассказала «Звезде» египтолог, заместитель заведующего кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ им. Ломоносова Ольга Томашевич.

«Счастливчик Тутанхамон в том смысле, что, хотя современные ученые его "ограбили", то есть его вся роскошная утварь находится в Каирском музее, ему оставили даже не один саркофаг, а несколько. Он единственный, кто остался в Долине Царей, а это Западные Фивы, то есть современный город Луксор, западный берег. Все те, кого перевозили и назвали это "золотым парадом" в ночь с 3-го на 4-е ... они были найдены не в своих родных гробницах, а уже в отдельном тайнике, куда их перезахоронили жрецы, когда поняли, что дело плохо, что гробницы грабят. И было это чрезвычайно давно, еще в Древнем Египте», - пояснила собеседница.

Как отметила Томашевич, когда-то эти фараоны лежали в своих гробницах, лучше украшенных и гораздо больше по размерам, чем у Тутанхамона.

«Может быть поэтому только она (гробница - ред.) досталась археологам, а все остальные были разграблены еще в древности», - уточнила эксперт.

Египтолог также добавила, что мумии фараонов были найдены в конце 19 века и тогда совершили первое свое путешествие в музей в Каире: часть из них была отправлена по Нилу, часть - в специальных вагонах по железной дороге.

В Египте в ночь с 3 на 4 апреля прошел золотой парад фараонов - 22 мумии перевезли из Египетского национального музея в Национальный музей египетской цивилизации. Транспортировка мумий представили в виде царской погребальной процессии: фараонов сопровождали колесницы, конные всадники и хоровые песни на древних языках.

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