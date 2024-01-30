Экс-депутат Рады Килинкаров назвал «пробой шарами» слух об отставке Залужного

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров прокомментировал «Звезде» слух об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и рассказал, чем может обернуться отстранение украинского главкома от должности.

По мнению бывшего политика, слухами об отставке Зеленский совершил «пробу шарами», желая узнать реакцию на информацию об отстранении Залужного. Экс-депутат также подчеркнул, что Залужного не сместят с должности, пока этот шаг не будет согласован с Западом.

«Зеленский очень хотел бы отправить в отставку Залужного, но просто так этого не сделать без согласования с западными партнерами. Я думаю, это такая "проба шарами": попытка забросить и посмотреть, как общественность отреагирует», - предположил Килинкаров.

По мнению парламентария, ложная информация об отставке главкома ВСУ будет поступать все чаще и чаще, пока, наконец, его не отстранят. Тем не менее, даже если Залужный действительно будет убран с должности главнокомандующего войсками Украины, это может стать для него хорошим стартом политической карьеры, как отметил бывший депутат Рады.

«Зеленский - человек очень примитивный. Он считает, что со своими политическими оппонентами можно вот так легко разобраться: уволил с должности - и нет оппонента. Я думаю, этот вброс сыграет даже больше в плюс, чем в минус самому Залужному», - отметил Килинкаров.

Слух об отставке Валерия Залужного появился в украинских СМИ вчера вечером. Позже главнокомандующий ВСУ опубликовал совместное фото с главной Генштаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой в своих социальных сетях на фоне появившихся слухов.