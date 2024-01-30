В Британии назвали плохой новостью для Украины соперничество Зеленского с Залужным

Западные дипломаты и политологи в недоумении из-за ситуации с возможной отставкой Залужного с поста главкома ВСУ. Об этом пишет авторитетный британский политолог Марк Галеотти в The Spectator, считая соперничество Зеленского с Залужным «плохими новостями для Украины».

«После ночи претензий, встречных претензий, слухов и спекуляций выяснилось, что президент Украины Владимир Зеленский решил не увольнять своего главнокомандующего Валерия Залужного», - пишет эксперт.

По данным политолога, европейские политики были всерьез озадачены возможной сменой руководства ВСУ , так как вечером по дипломатическим каналам получили из Киева информацию о военных перестановках.

«Сегодня утром сообщили, что администрация президента "похоже, пришла в себя"», - делится инсайдерской информацией эксперт.

Он считает, что, хотя отставка главкома ВСУ не состоялась, сама ситуация показывает, что между Зеленским и Залужным «явно сохраняется напряжение - и это плохая новость для Украины».



Ранее российский дипломат Родион Мирошник прокомментировал возможность рокировки в ВСУ с назначением на должность главкома Буданова.