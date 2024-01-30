Залужный опубликовал фото на фоне слухов о своей отставке

На фоне появившихся слухов о своей отставке главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал фотографию. На совместном фото с главой Генштаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой оба военных в зеленых свитерах с надписью ARMY Ukraine улыбаются и весело смотрят в камеру.

Фотография появилась на странице в социальной сети Залужного в Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России).

Прежде украинский журналист Роман Цымбалюк сообщил о снятии главкома Залужного с должности. На этот пост, по предварительным данным, назначат Кирилла Буданова - главу ГУР Минобороны Украины.

После этого экс-президент Петр Порошенко отреагировал на появившиеся сообщения. Он призвал власти опровергнуть эти слухи, не подписывать указ, если есть проект, и не обнародовать и порвать его, если документ подписан. По словам Порошенко, у европейских партнеров Украины шок от таких новостей.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.