МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Залужный опубликовал фото на фоне слухов о своей отставке

Главком ВСУ Залужный опубликовал совместное фото с начальником Генштаба Сергеем Шапталой.
Дарина Криц 2024-01-30 02:44:01
© Фото: Kaniuka Ruslan Keystone Press Agency Globallookpress

На фоне появившихся слухов о своей отставке главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал фотографию. На совместном фото с главой Генштаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой оба военных в зеленых свитерах с надписью ARMY Ukraine улыбаются и весело смотрят в камеру.

Фотография появилась на странице в социальной сети Залужного в Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России).

Прежде украинский журналист Роман Цымбалюк сообщил о снятии главкома Залужного с должности. На этот пост, по предварительным данным, назначат Кирилла Буданова - главу ГУР Минобороны Украины.

После этого экс-президент Петр Порошенко отреагировал на появившиеся сообщения. Он призвал власти опровергнуть эти слухи, не подписывать указ, если есть проект, и не обнародовать и порвать его, если документ подписан. По словам Порошенко, у европейских партнеров Украины шок от таких новостей.

 

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Украина #отставка #слухи #Валерий Залужный #совместное фото #главком ВСУ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»