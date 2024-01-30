В Японии вновь заявили о стремлении подписать мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь подтвердил намерение страны заключить мирное соглашение с Российской Федерацией. Об этом политик заявил в ходе своей программной речи в нижней палате парламента.

По заявлению министра, мирный договор между странами будет возможен после решения территориального спора вокруг южных островов Курильской гряды. При этом, несмотря на планы подписать соглашение, Япония продолжит «решительно продвигать санкционное давление» из-за конфликта на Украине и поддерживать киевский режим вместе с международным сообществом.

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора», - подчеркнул Кисида.

Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов рядом японских граждан в сентябре 2022 года. В октябре 2023 года в японском издании Hokkaido Shimbun вышел материал, согласно которому японские рыбаки выступили с обращением к правительству, в котором требовали компенсировать убытки, вызванные антироссийскими санкциями и запретом России рыбачить в акватории Южных Курил.