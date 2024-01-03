Три взрыва произошли у судна под флагом Мальты в йеменском порту

Рядом с контейнерным судном под флагом Мальты, который находился у йеменского порта Мокка, произошли три взрыва. Об этом сообщила британская компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности.

«...контейнеровоз под мальтийским флагом сообщил о трех взрывах в районе своего порта, в 15 милях (24 км) к юго-западу от йеменского Мокко», - говорится в сообщении агентства Reuters.

В компании заявили, что взрывы вызвали три ракеты, запущенные со стороны йеменской провинции Таиз.

Позже судно, находящееся неподалеку от контейнеровоза, заметило небольшую лодку длиной около 50 метров в 1,5 километрах от места происшествия.

Ранее стало известно, что США и Великобритания готовы отвечать на агрессию хуситов в Красном море. По словам министра обороны Британии Гранта Шаппса, они вызывают хаос на мировых торговых путях.

Позже Sky News Arabia сообщило, что Штаты начали операцию «Страж процветания» в ответ на атаки хуситов. В рамках нее между американским кораблем и военными катерами группировки начались столкновения в Красном море.