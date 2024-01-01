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США и Британия готовят планы ответных ударов по хуситам в Красном море

США и Великобритания готовят совместное заявление, которое станет последним предупреждением для йеменских хуситов, проявляющих агрессию в Красном море.
Елизавета Егорова 2024-01-01 04:29:01
© Фото: U.S. Navy, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соединенные Штаты и Великобритания выразили готовность отвечать ударами на агрессию йеменских хуситов в Красном море. Министр обороны Британии Грант Шаппс рассматривает возможность нанесения воздушных ударов. По его словам, страна без  колебаний предпримет «прямые действия» в ответ на атаку кораблей.

«Великобритания вместе с США разрабатывает планы возможных военных ударов по поддерживаемым Ираном хуситам, чтобы противостоять их атакам на судоходство, которые вызывают хаос на мировых торговых путях», - говорится в сообщении британской газеты Telegraph.

Заявление двух стран, которое может быть опубликовано в ближайшее время, будет последним предупреждением для хуситов. По данным газеты, в ответ на их нападения может начаться серьезная эскалация. К США и Британии могут присоединиться и другие страны.

«...мы стремимся привлечь злоумышленников к ответственности за незаконные захваты и нападения», - цитирует издание слова Шаппса.

Ранее стало известно, что йеменские хуситы, состоящие в организации «Ансар Аллах», взяли на себя ответственность за атаку по контейнеровозу Maersk Hangzhou в Красном море. Удар был нанесен противокорабельными ракетами. Судно направлялось в один из портов Палестины.

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