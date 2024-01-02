Столкновения между кораблями США и хуситов произошли в Красном море

В Красном море начались столкновения между американским кораблем и военными катерами хуситов - сторонников движения «Ансар Алла» в Йемене. Об этом сообщили источники телеканала Sky News Arabia.

«Ожесточенные столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблем в Красном море», - цитирует их сообщение Life.

Издание пишет, что США начали операцию «Страж процветания» в ответ на атаки хуситов.

Ранее сообщалось о планах США и Великобритании нанести ответные удары по хуситам в Красном море. Вскоре две страны опубликуют заявление, которое станет последним предупреждением. После этого может начаться серьезная эскалация.