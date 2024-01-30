Орбан заявил, что только Трамп может остановить конфликт на Украине

Единственный политик, который может положить конец конфликту на Украине, это бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам политика, ни в Европе, ни в Америки нет никого сильнее Трампа.

«Если бы в феврале 2022 года американским президентом был Дональд Трамп, в Европе конфликта не было бы», - заявил Орбан в интервью французскому изданию Le Point.

Венгерский политик также назвал условие, при котором Будапешт будет готов снять вето на выделение Евросоюзом финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. По словам премьера, Венгрия хочет получить гарантии того, что каждый год сможет принять решение об остановке финансирования.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал нашему телеканалу, что страны ЕС пытаются надавить на Будапешт, чтобы он снял вето с оказания помощи Киеву. Так, например, начали шантажировать инвесторов, которые потенциально могут начать вкладывать средства в Венгрию.