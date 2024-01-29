В РАН заявили, что Евросоюз готов ослабить венгерскую экономику ради Украины

Европейские политики пытаются оказать давление на Венгрию и убедить снять вето с оказания военной помощи Украине. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал «Звезде» прокомментировал заявление венгерского министра по делам Европейского союза Янош Бока о шантаже со стороны Брюсселя и назвал происходящее в ЕС «подковерной» борьбой.

«Венгрия выступает, идет поперек общему мнению о выделении 50-60 млрд помощи Украине из бюджета ЕС. А почему венгры должны платить Украине, почему Брюссель эти деньги отправляет без ведома Венгрии, беря деньги, которые страны выделяют в общий бюджет? Чтобы это решить, нужно единогласно решение. Венгрия против, это камень преткновения», - объяснил ситуацию эксперт.

Ученый считает очевидными причины, которые толкают европейских политиков на угрозы в адрес Будапешта.

«На Венгрию начинают давить, чтобы уломать, чтобы она под давлением согласилась, присоединилась к общему мнению. Венгров это не устраивает. Отсюда эти угрозы скрытые. Инвесторов начинают шантажировать, что в Венгрию не стоит вкладывать деньги, что ослабляет экономический потенциал. Все это подковерная борьба. Мы видим только отголоски в прессе», - отметил Федоров.

Политолог считает, что ситуация вокруг дальнейшей помощи Украине обнажила «сложности в функционировании ЕС». Он напомнил, что Будапешт обеспокоен положением венгров, которые живут на Украине, и отдельные политических деятелей даже высказываются в случае поражении Украины за присоединение к Венгрии территории , которые заселены венграми.

Ранее сообщалось, что Янош Бока назвал шантажом публикации в СМИ о секретном проекте решения саммита ЕС, намеченного на 1 февраля, о лишении Венгрии средств из бюджета ЕС в случае вето по украинскому вопросу.

Напомним, что Венгрия занимает принципиальную позицию по украинскому вопросу. Сегодня, по данным РИА Новости, в Ужгороде идут переговоры главы МИД Венгрии Петер Сийярто с украинским коллегой Дмитрием Кулебой о положении закарпатских венгров.