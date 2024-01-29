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В РАН заявили, что Евросоюз готов ослабить венгерскую экономику ради Украины

Эксперт считает, что отказ Венгрии одобрить финансирование военной помощи Украине со стороны ЕС обнажил проблемы внутри европейского сообщества.
Ирина Елагина 2024-01-29 14:09:01
© Фото: Robert Michael, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Европейские политики пытаются оказать давление на Венгрию и убедить снять вето с оказания военной помощи Украине. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал «Звезде» прокомментировал заявление венгерского министра по делам Европейского союза Янош Бока о шантаже со стороны Брюсселя и назвал происходящее в ЕС «подковерной» борьбой.

«Венгрия выступает, идет поперек общему мнению о выделении 50-60 млрд помощи Украине из бюджета ЕС. А почему венгры должны платить Украине, почему Брюссель эти деньги отправляет без ведома Венгрии, беря деньги, которые страны выделяют в общий бюджет? Чтобы это решить, нужно единогласно решение. Венгрия против, это камень преткновения», - объяснил ситуацию эксперт.

Ученый считает очевидными причины, которые толкают европейских политиков на угрозы в адрес Будапешта.

«На Венгрию начинают давить, чтобы уломать, чтобы она под давлением согласилась, присоединилась к общему мнению. Венгров это не устраивает. Отсюда эти угрозы скрытые. Инвесторов начинают шантажировать, что в Венгрию не стоит вкладывать деньги, что ослабляет экономический потенциал. Все это подковерная борьба. Мы видим только отголоски в прессе», - отметил Федоров.

Политолог считает, что ситуация вокруг дальнейшей помощи Украине обнажила «сложности в функционировании ЕС». Он напомнил, что Будапешт обеспокоен положением венгров, которые живут на Украине, и отдельные политических деятелей даже высказываются в случае поражении Украины за присоединение к Венгрии территории , которые заселены венграми.

Ранее сообщалось, что Янош Бока назвал шантажом публикации в СМИ о секретном проекте решения саммита ЕС, намеченного на 1 февраля, о лишении Венгрии средств из бюджета ЕС в случае вето по украинскому вопросу.

Напомним, что Венгрия занимает принципиальную позицию по украинскому вопросу. Сегодня, по данным РИА Новости, в Ужгороде идут переговоры главы МИД Венгрии Петер Сийярто с украинским коллегой Дмитрием Кулебой о положении закарпатских венгров.

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