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Шойгу заявил, что РФ нарастила производство ракет к системам ПВО в два раза

По окончании работы на предприятиях ОПК в Екатеринбурге Сергей Шойгу подвел итоги на совещании.
2024-01-30 14:51:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Россия вдвое нарастила производство ракет к системам ПВО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководителями предприятий ОПК в Екатеринбурге.

Глава оборонного ведомства в завершение своей поездки на предприятия ОПК в Екатеринбурге отметил, что заводам удалось существенно увеличить объемы производства, в том числе благодаря установке нового оборудования.

«Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», - сказал министр обороны РФ в ходе совещания. 

Шойгу добавил, что помочь в реализации поставленных на 2024 год планов должна модернизация предприятий. По словам главы Минобороны РФ, сейчас необходимо энергично решить ряд вопросов, которые касаются двигателей и налаживания производства по пусковым установкам.

Сегодня Сергей Шойгу проверил, как выполняется гособоронзаказ на предприятиях ОПК в Екатеринбурге. Он посетил заводы, где производят крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и для оперативно-тактического комплекса «Искандер», а также собирают комплексы С-300В и «Бук».

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.

#ОПК #Минобороны России #пво #Сергей Шойгу #ракеты
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