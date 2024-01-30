Шойгу проинспектировал производство «Калибров» и ракет для ОТРК «Искандер»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет для ОТРК «Искандер» в ходе поездки на предприятия ОПК в Екатеринбурге.

Генеральный директор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов доложил главе российского оборонного ведомства о выполнении плана производства, несмотря на значительное увеличение гособоронзаказа в прошлом году. Сделать это удалось благодаря расширению производственных мощностей и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих.

Кроме того, министру сообщили, что план производства «Калибров» уже выполнен на 17%.

Также Шойгу посетил Машиностроительный завод имени Калинина (МЗИК), где проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой ПВО С-300В и «Бук», первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года.

«Калибр» - крылатая ракета морского базирования. Ракеты базируются на надводных кораблях и подводных лодках. Дальность полета «Калибра» составляет около 1 400 километров.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию, боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель. Может использовать квазибаллистические ракеты, а также запускать крылатые ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.