МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу проинспектировал производство «Калибров» и ракет для ОТРК «Искандер»

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение государственного оборонного заказа.
2024-01-30 14:41:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет для ОТРК «Искандер» в ходе поездки на предприятия ОПК в Екатеринбурге.

Генеральный директор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов доложил главе российского оборонного ведомства о выполнении плана производства, несмотря на значительное увеличение гособоронзаказа в прошлом году. Сделать это удалось благодаря расширению производственных мощностей и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих.

Кроме того, министру сообщили, что план производства «Калибров» уже выполнен на 17%.

Также Шойгу посетил Машиностроительный завод имени Калинина (МЗИК), где проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой ПВО С-300В и «Бук», первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года.

«Калибр» - крылатая ракета морского базирования. Ракеты базируются на надводных кораблях и подводных лодках. Дальность полета «Калибра» составляет около 1 400 километров.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию, боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель. Может использовать квазибаллистические ракеты, а также запускать крылатые ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ОПК #Минобороны России #Искандер #Сергей Шойгу #калибр
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»