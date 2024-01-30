Шойгу проверил сборку комплексов С-300В и «Бук» на заводе в Екатеринбурге

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил сборку комплексов С-300В и «Бук» на Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина в Екатеринбурге. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Глава Минобороны проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок. Первая партия уже собирается в рамках гособоронзаказа 2024 года.

Гендиректор ПАО «МЗИК» Николай Клейн заявил о досрочной сдаче продукции в рамках гособоронзаказа 2023 года, после чего предприятие приступило к выполнению плана 2024 года. Работы на предприятии ведутся в дневное и ночное время, подчеркнул он.

Шойгу в ходе своей поездки в Екатеринбург также посетил предприятие концерна «Алмаз-Антей», где проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет для ОТРК «Искандер».

В ходе совещания с руководителями предприятий, а также представителями органов военного управления Шойгу отметил, что выпуск ракет к комплексам противовоздушной обороны увеличили в два раза.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.