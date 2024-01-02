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Число жертв мощных землетрясений в Японии увеличилось до шести человек

Помимо этого, 36 человек в городе Нанао были госпитализированы, а в городе Вадзима обрушилось около 50 домов и более 100 пострадали от пожара.
Анастасия Бобылева 2024-01-02 03:58:01
© Фото: Richard Atrero de Guzman AFLO Globallookpress

В японской префектуре Исикава обнаружили новых жертв крупного землетрясения. По последним данным, не менее шести человек погибли под завалами зданий. Об этом сообщило агентство Киодо.

В городе Нанао 36 человек госпитализированы, а в городе Вадзима обрушились около полусотни домов, в которых могли быть люди. Также из-за землетрясения в городе начался сильный пожар, который затронул более ста зданий. огонь распространился рядом с популярной среди туристов торговой улицей.

Также пострадали жители префектуры Тояма, не менее 18 человек получили травмы, из них трое находятся в тяжелом состоянии. В префектуре Ниигата - 20 пострадавших, в Фукуи - шестеро и в Гифу - один человек.

О мощных землетрясениях в Японии стало известно 1 января. Ранее сообщалось о двух погибших в результате бедствия, их тела нашли под завалами разрушенных зданий.

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