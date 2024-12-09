Эксперт РАН заявил о роли США в обострении ситуации в Сирии

Соединенные Штаты Америки сыграли свою роль в обострении внутреннего конфликта в Сирии, заявил в разговоре со «Звездой» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сухов.

США на земле контролируют северо-восток Сирии, там находятся американские военные базы, куда были недавно переброшены военные силы. По словам эксперта, этот факт подтверждает, что в данной операции против сирийской армии США приняли активное участие, перекрыв дорогу подкреплением из Ирана.

«Очень надеялись, что шиитское ополчение, которое финансируется и обучается Ираном, из Ирака придет на помощь. Там достаточно боеспособные части, но этого не произошло, потому что американцы с воздуха контролируют весь восток Сирии, все пути и дороги, любой военный конвой подвергается бомбежке и стирается в пыль», - прокомментировал он.

Однако в Белом доме опровергли свою причастность к новому витку внутрисирийского конфликта, сообщив, что не имеют никакого отношения к наступлению «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS)*, признанной террористической организацией.

Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила сирийского лидера Башара Асада в нарушении резолюции СБ ООН 2254 и в «зависимости» от России и Ирана.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что президент Башар Асад с семьей покинул Сирию и поручил осуществить мирную передачу власти оппозиции. Глава сирийского кабмина добавил, что официальный Дамаск готов мирно передать власть любому руководству, которое выберет народ.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации.