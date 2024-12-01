В Белом доме опровергли свою причастность к новому витку внутрисирийского конфликта. Там отметили, что тщательно изучили ситуацию за последние 48 часов, при этом контактируя со всеми столицами ближневосточного региона.

Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила сирийского лидера Башара Асада в нарушении резолюции СБ ООН 2254 и в «зависимости» от России и Ирана.

«Продолжающийся отказ режима Асада участвовать в политическом процессе, изложенном в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, и его зависимость от России и Ирана создали условия, которые складываются в настоящее время, включая крах позиций режима Асада на северо-западе Сирии. В то же время Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этому наступлению, которое возглавляет "Хайят Тахрир аш-Шам"* (HTS), признанная террористической организацией», - сообщается в опубликованном на сайте Белого дома заявлении.

Помимо этого, Вашингтон призвал к «деэскалации, защите гражданского населения и групп меньшинств» и к «серьезному и заслуживающему доверия» политическому процессу. Соединенные Штаты, отмечается, продолжат защищать свой персонал в Сирии и находящиеся там военные позиции.

Прежде бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль сказала, что Запад вовлечен в грязную игру на Украине и в Сирии. Она сослалась на президента САР Башара Асада, отметившего наличие у сирийских боевиков профессиональной подготовки, униформы и вооружения, что говорит об их международной поддержке.

За время начавшихся 28 ноября боевых действий против террористов в провинциях Идлиб и Алеппо погибли десятки сирийских военных. По последним данным, террористические группировки проникли в Алеппо и взяли город в окружение.

Прежде с подобным заявлением США выступили 26 октября. Тогда они отрицали причастность к нападению Израиля на Иран.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая группировка, запрещенная в России.