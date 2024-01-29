Шойгу проинспектировал экспериментальные базы НИИ МО РФ в Подмосковье

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, расположенных в Подмосковье, в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Сергею Шойгу доложили, что благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института российского оборонного ведомства кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, которые прошли испытания.

Об исследованиях, которые проводит учреждение, Сергею Шойгу доложили в научно-испытательном комплексе 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России.

Начальник 12-го ГУМО РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников отметил, что модернизация экспериментально-испытательной базы института, которая проведена в рамках государственной программы вооружения, позволит сократить сроки государственных испытаний, увеличить пропускную способность института и максимально приблизить условия испытаний к натурным взрывным экспериментам.

Также в ходе работы Шойгу проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России. Начальник войск РХБ защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил министру обороны РФ, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен.

Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты. Он позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов.

В российском оборонном ведомстве отметили, что одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.

Кроме того, Сергею Шойгу доложили о развитии и совершенствовании созданной в гарнизоне объектов социальной инфраструктуры.

Ранее глава Минобороны России заявлял, что необходимо заняться разработкой и выпуском перспективного оружия. Шойгу отметил, что также нужно сосредоточиться на повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточного оружия и совершенствования РЭБ и беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.