Шойгу заявил, что надо заняться разработкой и выпуском перспективного оружия

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что необходимо сосредоточиться на разработке и выпуске перспективного оружия.

«Особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, защищенности и живучести поставляемой техники», - сказал он на Едином дне приемки военной продукции.

В ходе заключительного слова глава российского оборонного ведомства рассказал о необходимости и дальше вести работу, направленную на обеспечение технологической независимости нашей страны.

По словам министра, наращивание производственных возможностей и развитие кадрового потенциала позволит сбалансированно оснащать ВС РФ.

Шойгу указал на недопустимость уменьшения набранных темпов производства военной продукции и необходимость роста изготовления наиболее востребованных образцов, наращивания производства необходимых средств поражения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.