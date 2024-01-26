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Шойгу: производство востребованных вооружений и боеприпасов увеличено в разы

По словам Сергея Шойгу, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда.
2024-01-26 12:44:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удалось в разы нарастить производство основных востребованных вооружений и боеприпасов.

«В разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов», - сказал глава оборонного ведомства в ходе вступительного слова на Едином дне приемки военной продукции.

Шойгу отметил эффективность работы российского Минобороны и предприятий отечественной оборонки, указал на расширение и модернизацию мощностей, появление современного высокотехнологичного оборудования, а также повышение производительности труда.

Глава ведомства отметил, что в связи с ростом интенсивности производства привлекаются дополнительные кадры, в ряде случаев работа ведется в круглосуточном режиме, а престиж рабочих профессий повышается.

Как утверждает министр, производимая техника и средства поражения оперативно доставляют в зону военной операции по защите Донбасса, боевые возможности объединенных группировок войск растут. Благодаря налаженной системе оперативного ремонта и обслуживания сократились сроки восстановления вооружения и техники. По словам Шойгу, сейчас основной задачей остается обеспечение подразделений всем необходимым.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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