Шойгу: производство востребованных вооружений и боеприпасов увеличено в разы

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удалось в разы нарастить производство основных востребованных вооружений и боеприпасов.

«В разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов», - сказал глава оборонного ведомства в ходе вступительного слова на Едином дне приемки военной продукции.

Шойгу отметил эффективность работы российского Минобороны и предприятий отечественной оборонки, указал на расширение и модернизацию мощностей, появление современного высокотехнологичного оборудования, а также повышение производительности труда.

Глава ведомства отметил, что в связи с ростом интенсивности производства привлекаются дополнительные кадры, в ряде случаев работа ведется в круглосуточном режиме, а престиж рабочих профессий повышается.

Как утверждает министр, производимая техника и средства поражения оперативно доставляют в зону военной операции по защите Донбасса, боевые возможности объединенных группировок войск растут. Благодаря налаженной системе оперативного ремонта и обслуживания сократились сроки восстановления вооружения и техники. По словам Шойгу, сейчас основной задачей остается обеспечение подразделений всем необходимым.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.