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Байден: США намерены взаимодействовать с оппозицией в Сирии

По словам президента, этот процесс должен определяться самим сирийским народом, а США готовы поддержать его через гуманитарную помощь и помочь в восстановлении страны.
Ирина Егорова 2024-12-09 07:12:09
© Фото: Ron Sachs - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

США готовы взаимодействовать с оппозиционными силами в Сирии в процессе передачи власти, об этом заявил  американский лидер Джо Байден.

«Мы будем взаимодействовать со всеми сирийскими группами, включая участников процесса под эгидой ООН», - сказал он.

По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить переход от режима Асада к независимой, суверенной Сирии с новой конституцией и правительством.

В специальном обращении Байден отметил, что процесс передачи власти должен определяться самим сирийским народом. США при этом намерены оказать Сирии поддержку в виде гуманитарной помощи и восстановлению страны, передает ТАСС.

Генсек ООН Антониу Гуттериш ранее призвал к недопущению насилия в Сирии на фоне смены власти страны. Организация также выразила готовность работать с новой сирийской властью над формированием будущего арабского государства.

Напомним, что в результате усилившихся боевых действий с повстанцами, президент Сирии Башар Асад оставил президентский пост и покинул страну. Он также дал указание осуществить передачу власти мирным путем. До этого премьер-министр Сирии заявил, что правительство страны готово мирно передать власть любому руководству, которое выберет народ.

#сирия #сша #оппозиция #Башар Асад #байден #смена власти
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