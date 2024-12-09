Экс-глава МИД Австрии встретила амурского тигра в Приморье

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетила национальный парк «Бикин» в Приморском крае и по дороге туда встретила тигра, пишет RT. Поездка была организована центром «Амурский тигр», при чьей поддержке девять лет назад создали нацпарк.

«Мы видели на дороге одного тигра, но я не успела сфотографировать, он уже ушел в лес», - рассказала политик в своем Telegram-канале.

В ходе визита в нацпарк Карин Кнайсль встретилась с сотрудниками охраняемой территории и передала в новую библиотеку в селе Красный Яр свои книги «Принц Евгений» и «Реквием по Европе». Также она с почты отправила открытки близким и освоила создание традиционных удэгейских сувениров.

Напомним, в начале этого года экс-министр иностранных дел Австрии заявила, что окончательно переехала в Россию. По ее словам, наша страна является по-настоящему свободной. Также она рассказала о своем желании построить дом на востоке России, чтобы остаться там жить.

Ранее Карин Кнайсль поселилась в рязанской деревне Петрушово. Она сообщила, что изучает русский язык, пишет книги и занимается преподавательской деятельностью.