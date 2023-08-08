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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поселилась в рязанской деревне

Сергей Лебедев
15:43 08.08.2023
Политик арендовала дом, в котором планирует оставаться еще как минимум месяц.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поселилась в рязанской деревне
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Global Look Press
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В рязанской деревне Петрушово поселилась бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Там она арендовала дом, в котором планирует оставаться еще как минимум месяц, пишет издание «Вид сбоку».

«Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего», - рассказала политик.

Кнайсль сообщила, что найти жилье ей помогли знакомые. Сейчас она изучает русский язык, пишет книги и преподает. Также ее пригласили работать в один из университетов Санкт-Петербурга.

«Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило», - сказала экс-министр.

Напомним, в феврале прошлого года Карин Кнайсль рассказала, что российский президент Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав. Позже выяснилось, что политик покинула Австрию из-за угроз убийством.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отъезд экс-министра из страны является плохим симптомом и проявлением «культуры отмены» на Западе.

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