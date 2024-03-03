МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила, что окончательно переехала в Россию

Карин Кнайсль планирует построить дом на востоке России.
Игнат Далакян 2024-03-03 14:21:01
© Фото: EIBNEREXPA, Michael Gruber, Globallookpress

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию. Она считает РФ свободной страной.

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», - цитирует ТАСС слова Кнайсль, выступающей на лекции Всемирного фестиваля молодежи.

Кроме того, бывшая глава австрийского дипломатического ведомства рассказала о своем желании построить дом на востоке России, чтобы остаться там жить.

«Я не городской житель», - сказала Кнайсль.

Ранее бывшая глава МИД Австрии поселилась в рязанской деревне Петрушово. Она сообщила, что изучает русский язык, пишет книги и занимается преподавательской деятельностью.

#Россия #дом #Карин Кнайсль #переезд
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 