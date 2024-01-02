Сальдо заявил о необычных природных явлениях после разрушения Каховской ГЭС

Власти Херсонской области отмечают необычные природные явления в Приазовье после разрушения украинскими боевиками Каховской ГЭС. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его данным, публикаций экспертов об изменении микроклимата на Азовском побережье после исчезновения Каховского водохранилища не было.

«Однако в этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления: колебания уровня Азовского моря и изменение его солености, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее», - цитирует ТАСС Сальдо.

Губернатор Херсонской области отметил, что для того, чтобы ответить ученым на вопрос связаны ли эти явления с разрушением Каховской ГЭС, необходимо провести тщательное исследование накопленного эмпирического опыта. Сальдо добавил, что в оценке ущерба от разрушения местные власти действуют совместно с федеральными. Он уточнил, что в данном вопросе оценки совпадают.

Напомним, что в июне 2023 года украинские боевики нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Позднее глава региона Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину об устранении последствий прорыва станции. По его словам, в Херсонской области погибли 57 человек в результате прорыва Каховской ГЭС.

Российский лидер назвал разрушение Каховской гидроэлектростанции варварской акцией. Он указал, что теракт привел к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе в регионе.