Путин в беседе с Эрдоганом назвал варварской акцией разрушение Каховской ГЭС

Российский лидер указал, что теракт привел к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал варварской акцией разрушение Каховской гидроэлектростанции. Российский лидер указал на то, что теракт привел к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Также президент Путин заявил, что киевский режим делает опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершает военные преступления, открыто использует террористические методы, организует диверсии на российской территории. Все это он совершает с подачи своих западных кураторов, отметил российский лидер.

Путин в ходе разговора поздравил Эрдогана с официальным вступлением в должность президента Турции. Ранее сообщалось, что на инаугурации переизбранного президента Россию будет представлять председатель Госдумы Вячеслав Володин.