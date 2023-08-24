Сальдо сообщил Путину, что после аварии на Каховской ГЭС погибли 57 человек

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В результате прорыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области погибли 57 человек. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Пятьдесят семь человек мы потеряли все-таки, утонули, 57 человек вот эта беда унесла», - констатировал врио главы региона.

Глава Российского государства отметил, что необходимо оказать помощь семьям погибших в результате этой трагедии.

«Вы просто проконтролируйте, чтобы все дошло, потому что указов много, а не всегда все доходит», - подчеркнул российский лидер.

Владимир Сальдо также доложил Владимиру Путину об устранении последствий прорыва Каховской ГЭС. По словам врио губернатора Херсонской области, в регионе были восстановлены связь, электро- и газоснабжение, а люди начали возвращаться в свои дома. Он также заявил, что пострадавшим было выплачено более 300 миллионов рублей.