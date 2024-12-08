Израиль объявил закрытой военной зоной ряд районов на Голанах

В связи с событиями в Сирийской Арабской Республике израильская армия объявила закрытой военной зоной несколько районов на подконтрольных еврейскому государству Голанских высотах. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно тексту, с воскресенья в сельскохозяйственных районах Мером-Голан - Эйн-Зиван и Буката - Хирбет-Эйн-Хура вводится особый режим .

«Армия обороны Израиля подчеркивает, что несогласованный въезд в эти районы строго воспрещен», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что будет разрешен въезд фермерам в отдельные районы в этой зоне на несколько часов в соответствии с военной необходимостью. Это будет осуществляться в полной координации с армией Израиля.

В ЦАХАЛ добавили, что в четырех населенных пунктах подконтрольных израильской стороне Голан школы перевели на дистанционное обучение.

Ранее в Сирии выразили готовность мирно передать власть. В результате ожесточенных боев в сирийской столице, президент Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении.