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Президент Ирана осудил вторжение Израиля в буферную зону на границе Сирии

Пезешкиан призвал страны Ближнего Востока не допустить дальнейшего распространения израильской армии в регионе.
Таисия Кваша 2024-12-08 22:47:09
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил Израиль за вторжение ВВС на территорию буферной зоны на севере Сирии.

Он также призвал страны Ближнего Востока не допустить дальнейшей экспансии Израиля в регионе.

Ранее ЦАХАЛ подтвердила развертывание израильских военных на буферной зоне в Голанских высотах и объявила некоторые районы закрытыми военными зонами. Данная мера, как объяснила Армия обороны Израиля, осуществляется в целях обеспечения безопасности населения Израиля и Голанских высот.

#в стране и мире #Иран #Голанские высоты #ЦАХАЛ #ввс израиля #Масуд Пезешкиан
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