Президент Ирана осудил вторжение Израиля в буферную зону на границе Сирии

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил Израиль за вторжение ВВС на территорию буферной зоны на севере Сирии.

Он также призвал страны Ближнего Востока не допустить дальнейшей экспансии Израиля в регионе.

Ранее ЦАХАЛ подтвердила развертывание израильских военных на буферной зоне в Голанских высотах и объявила некоторые районы закрытыми военными зонами. Данная мера, как объяснила Армия обороны Израиля, осуществляется в целях обеспечения безопасности населения Израиля и Голанских высот.