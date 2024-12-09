Блинкен пригрозил привлечь к ответственности сторонников Асада

США поддержат меры мирового сообщества по привлечению к ответственности сторонников режима ушедшего с поста президента Сирии Башара Асада, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы поддержим международные усилия по привлечению режима Асада и его сторонников к ответственности за зверства и злоупотребления, совершенные против сирийского народа, включая применение химического оружия и несправедливое задержание гражданских лиц», - говорится в заявлении Блинкена.

Вашингтон будет внимательно следить за событиями в Сирии и продолжит взаимодействие с партнерами в регионе, добавил госсекретарь.

Напомним, ранее в Белом доме опровергли причастность США к эскалации внутрисирийского конфликта. На этом фоне в субботу, 7 декабря, новоизбранный президент США Дональд Трамп призвал американские власти не вмешиваться в конфликт в Сирии, его поддержал американский предприниматель Илон Маск.