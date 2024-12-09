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Блинкен пригрозил привлечь к ответственности сторонников Асада

Госсекретарь США обвинил режим Башара Асада и его сторонников в зверствах по отношению к сирийскому народу и злоупотреблениях властью.
Елизавета Кондрикова 2024-12-09 03:58:41
© Фото: Pavlo Bahmut Keystone Press Agency Globallookpress

США поддержат меры мирового сообщества по привлечению к ответственности сторонников режима ушедшего с поста президента Сирии Башара Асада, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы поддержим международные усилия по привлечению режима Асада и его сторонников к ответственности за зверства и злоупотребления, совершенные против сирийского народа, включая применение химического оружия и несправедливое задержание гражданских лиц», - говорится в заявлении Блинкена.

Вашингтон будет внимательно следить за событиями в Сирии и продолжит взаимодействие с партнерами в регионе, добавил госсекретарь.

Напомним, ранее в Белом доме опровергли причастность США к эскалации внутрисирийского конфликта. На этом фоне в субботу, 7 декабря, новоизбранный президент США Дональд Трамп призвал американские власти не вмешиваться в конфликт в Сирии, его поддержал американский предприниматель Илон Маск.

#сирия #сша #Башар Асад #Энтони Блинкен #госсекретарь США #дамас
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