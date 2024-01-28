Остин пообещал не оставить без ответа удар по базе США в Иордании

Пентагон пообещал ответить на удары по военнослужащим США на Ближнем Востоке. По словам главы ведомства Ллойда Остина, это случится в свое время. Ответственность за удары он возложил на проиранские силы.

«Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом», - приводит его слова американское оборонное ведомство.

Остин добавил, что ни он, ни президент Джо Байден «не потерпим нападений» на американские войска и «предпримем все необходимые действия» для защиты США, своих войск и интересов.

Немногим ранее стало известно о гибели трех американских военных при атаке беспилотника на базу США на северо-востоке Иордании на границе с Сирией. Еще 25 военнослужащих получили ранения. Предполагается, что БПЛА запустили с сирийской территории при поддержке иранских боевиков.

Байден прокомментировал ситуацию и пообещал привлечь виновных в нападении к ответственности «в то время и таким образом, какой он выберет». Он заявил, что атака произошла благодаря радикальным группировкам боевиков Ираке и Сирии.