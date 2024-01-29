В Горловке шесть коммунальщиков подорвались на украинских минах типа «Колокольчик»

Шесть работников коммунальных служб получили ранения в результате подрыва на украинских минах типа «Колокольчик». Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

«Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа "Колокольчик" по улице Баха», - сказал Приходько.

Отмечается, что ВСУ также обстреляли улицу Стожка в поселке шахты имени Гагарина. Таким образом, по состоянию на 18:00 в Горловке пострадали семь человек.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО. Момент прилета одного из снарядов попал на камеру наблюдения. Корреспондент «Звезды» показал груды металла, в которые превратился автомобиль, рядом с научно-техническим центром.