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В Горловке шесть коммунальщиков подорвались на украинских минах типа «Колокольчик»

Еще одна женщина получила ранения в результате обстрела ВСУ.
Алина Луговая 2024-01-29 19:17:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Шесть работников коммунальных служб получили ранения в результате подрыва на украинских минах типа «Колокольчик». Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на мэра города Ивана Приходько. 

«Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа "Колокольчик" по улице Баха», - сказал Приходько.

Отмечается, что ВСУ также обстреляли улицу Стожка в поселке шахты имени Гагарина. Таким образом, по состоянию на 18:00 в Горловке пострадали семь человек.  

Ранее ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО. Момент прилета одного из снарядов попал на камеру наблюдения. Корреспондент «Звезды» показал груды металла, в которые превратился автомобиль, рядом с научно-техническим центром.

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