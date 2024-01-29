Груды металла и лужи крови после удара ВСУ по Донецку сняли на видео

Украинские националисты нанесли удары из дальнобойных систем РСЗО по научно-техническому центру в Калининском районе Донецка. ВСУ специально стреляли по мирным гражданам.

На кадрах видно, что легковой автомобиль превратился в груду металла, на расстоянии в несколько метров разбросаны обломки, на дорогах - лужи крови.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела погибли три человека, еще один пострадал. Информация уточняется.

По данным представительства СЦКК в ДНР, украинские боевики обстреляли центр Донецка в 15.03. Они выпустили по мирным жителям восемь ракет из РСЗО.