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Груды металла и лужи крови после удара ВСУ по Донецку сняли на видео

В начале 15 часов ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка.
Даниил Пионтковский 2024-01-29 16:48:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские националисты нанесли удары из дальнобойных систем РСЗО по научно-техническому центру в Калининском районе Донецка. ВСУ специально стреляли по мирным гражданам.

На кадрах видно, что легковой автомобиль превратился в груду металла, на расстоянии в несколько метров разбросаны обломки, на дорогах - лужи крови.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела погибли три человека, еще один пострадал. Информация уточняется.

По данным представительства СЦКК в ДНР, украинские боевики обстреляли центр Донецка в 15.03. Они выпустили по мирным жителям восемь ракет из РСЗО.

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