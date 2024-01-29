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Момент удара ВСУ из РСЗО по Донецку попал на камеру наблюдения

На записи видно, как люди бегут в укрытия сразу после прилета снаряда.
Алина Луговая 2024-01-29 17:07:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Камера видеонаблюдения на одной из улиц Донецка засняла прилет украинского снаряда из РСЗО. Запись оказалась в распоряжении «Звезды».

На кадрах видно, что в дневное время прохожие спокойно идут по улице, как в один момент прилетает снаряд. Происходит вспышка, и люди вынуждены разбегаться в разные стороны в поисках укрытия. У одного из магазинов падает вывеска.

Ранее корреспондент «Звезды» показал последствия ударов ВСУ по Калининскому району Донецка. Машина превратилась в груду металла, на дорогах - лужи крови, раненых увозит скорая.

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