Момент удара ВСУ из РСЗО по Донецку попал на камеру наблюдения

Камера видеонаблюдения на одной из улиц Донецка засняла прилет украинского снаряда из РСЗО. Запись оказалась в распоряжении «Звезды».

На кадрах видно, что в дневное время прохожие спокойно идут по улице, как в один момент прилетает снаряд. Происходит вспышка, и люди вынуждены разбегаться в разные стороны в поисках укрытия. У одного из магазинов падает вывеска.

Ранее корреспондент «Звезды» показал последствия ударов ВСУ по Калининскому району Донецка. Машина превратилась в груду металла, на дорогах - лужи крови, раненых увозит скорая.