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Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на силовиков

Кроме того, выплата в размере 4 млн рублей будет распространяться на волонтеров.
Владимир Рубанов 2024-12-09 18:40:10
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин распространил решение о повышении до 4 млн рублей выплаты в случае инвалидности на участников сотрудников Росгвардии, ФСБ и ряда других ведомств, а также волонтеров и направленных в командировки в зону СВО.

Выплата полагается участникам специальной военной операции, которые получили инвалидность из-за ранения.

Изменения коснутся тех, кто получил ранения после 12 ноября, а инвалидность в результате ранения - после 13 ноября, говорится в указе.

Ранее Владимир Путин подписал указ о повышении выплат за ранения, повлекшие инвалидность.

Перед этим правительство России утвердило размер выплат военнослужащим за ранения в зависимости от их тяжести.

#росгвардия #ФСБ #Владимир Путин #выплаты #Инвалидность #волонтеры #ранения #СВО
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