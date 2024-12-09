Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на силовиков

Президент России Владимир Путин распространил решение о повышении до 4 млн рублей выплаты в случае инвалидности на участников сотрудников Росгвардии, ФСБ и ряда других ведомств, а также волонтеров и направленных в командировки в зону СВО.

Выплата полагается участникам специальной военной операции, которые получили инвалидность из-за ранения.

Изменения коснутся тех, кто получил ранения после 12 ноября, а инвалидность в результате ранения - после 13 ноября, говорится в указе.

Ранее Владимир Путин подписал указ о повышении выплат за ранения, повлекшие инвалидность.

Перед этим правительство России утвердило размер выплат военнослужащим за ранения в зависимости от их тяжести.