Трое мирных жителей погибли при атаке ВСУ на центр Донецка

По меньшей мере три человека погибли, еще один ранен в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. О последствиях атаки рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Калининского района есть 3 погибших и 1 раненый», - написал Кулемзин в Telegram.

По информации РИА Новости, по Донецку ВСУ нанесли ракетный удар, на месте ее падения горят машины, приехало несколько экипажей МЧС и скорой.

Накануне, по данным оперативных служб, ВСУ 26 раз обстреливали города ДНР, используя более 80 снарядов, ранения получили четыре человека.

Ранее сообщалось о трагических последствиях атаки ВСУ по рынку в Донецке - жертвами обстрела стали 25 человек.