Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Горловки и Донецка

Украинские боевики обстреляли вечером в воскресенье Донецк и Горловку, четыре мирных жителя пострадали, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Зафиксировано 16 обстрелов, выпущен 41 боеприпас с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударных БПЛА», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В Донецке, Кировский район, ранения получили женщина и мужчина, в Горловке, Никитовский район, - две женщины.

О повреждениях и разрушениях информация не сообщается.