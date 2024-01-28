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Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Горловки и Донецка

По данным главы ДНР Пушилина, всего зафиксированы были 16 обстрелов городов республики.
Елизавета Кондрикова 2024-01-28 19:38:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Украинские боевики обстреляли вечером в воскресенье Донецк и Горловку, четыре мирных жителя пострадали, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Зафиксировано 16 обстрелов, выпущен 41 боеприпас с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударных БПЛА», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В Донецке, Кировский район, ранения получили женщина и мужчина, в Горловке, Никитовский район, - две женщины.  

О повреждениях и разрушениях информация не сообщается.

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