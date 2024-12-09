В МИД заявили, что Запад услышал сигнал об «Орешнике» в Белоруссии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил уверенность в том, что испытания ракетного комплекса «Орешник» и планы разместить это оружие в Белоруссии на Западе восприняли очень серьезно. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин послал западным странам предельно четкий, содержательный и информативный сигнал в виде боевого испытания нового ракетного комплекса, отметил замглавы МИД.

«На Западе его, уверен, не просто отфиксировали, но восприняли очень серьезно», - добавил Галузин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Минске 6 декабря сказал, что попросил поставить в Белоруссию «Орешник». Российский лидер ответил, что это можно будет сделать во второй половине 2025 года.

О первом боевом испытании ракетного комплекса «Орешник» президент России сообщил 21 ноября. В ответ на применение ВСУ американских и британских ракет по военным объектам в Курской и Брянской областях российские военные применили новейшие баллистические ракеты средней дальности в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.