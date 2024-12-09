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В МИД заявили, что Запад услышал сигнал об «Орешнике» в Белоруссии

Президент России послал западным странам четкий, содержательный и информативный сигнал, отметил Михаил Галузин.
Владимир Рубанов 2024-12-09 15:56:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил уверенность в том, что испытания ракетного комплекса «Орешник» и планы разместить это оружие в Белоруссии на Западе восприняли очень серьезно. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин послал западным странам предельно четкий, содержательный и информативный сигнал в виде боевого испытания нового ракетного комплекса, отметил замглавы МИД.

«На Западе его, уверен, не просто отфиксировали, но восприняли очень серьезно», - добавил Галузин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Минске 6 декабря сказал, что попросил поставить в Белоруссию «Орешник». Российский лидер ответил, что это можно будет сделать во второй половине 2025 года.

О первом боевом испытании ракетного комплекса «Орешник» президент России сообщил 21 ноября. В ответ на применение ВСУ американских и британских ракет по военным объектам в Курской и Брянской областях российские военные применили новейшие баллистические ракеты средней дальности в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

#испытания #Украина #сша #ВСУ #Владимир Путин #Великобритания #днепропетровск #Михаил Галузин #ракеты средней дальности #ракеты "Орешник"
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