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Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ.
2024-01-29 07:52:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силами ПВО России уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщило оборонное ведомство.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении снаряда РСЗО «Ураган» над территорией Белгородской области 27 января. Дежурные средства ПВО пресекли попытку пролета ракеты в 20.30 по московскому времени.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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