Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Силами ПВО России уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщило оборонное ведомство.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении снаряда РСЗО «Ураган» над территорией Белгородской области 27 января. Дежурные средства ПВО пресекли попытку пролета ракеты в 20.30 по московскому времени.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.