Путин вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации

Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России, отличившимся в зоне специальной военной операции.

В торжественном мероприятии в Кремлевском дворце участвуют более 300 военнослужащих и гражданских лиц, которые проявили особое мужество и героизм.

Уточняется, что среди приглашенных - Герои Советского Союза, Герои России, а также полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Также в ходе церемонии Путин назвал ветеранов специальной военной операции настоящей элитой страны и заявил, что он и дальше продолжит опираться на них. Еще он заметил, что на стороне России не только правда, но и сила духа и оружия. Поэтому, подчеркнул Владимир Путин, наша страна победит.