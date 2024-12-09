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Путин вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации

Торжественная церемония состоялась в Кремле сегодня, в День Героев Отечества.
Тимур Шерзад 2024-12-09 13:45:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России, отличившимся в зоне специальной военной операции. 

В торжественном мероприятии в Кремлевском дворце участвуют более 300 военнослужащих и гражданских лиц, которые проявили особое мужество и героизм. 

Уточняется, что среди приглашенных - Герои Советского Союза, Герои России, а также полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.  

Также в ходе церемонии Путин назвал ветеранов специальной военной операции настоящей элитой страны и заявил, что он и дальше продолжит опираться на них. Еще он заметил, что на стороне России не только правда, но и сила духа и оружия. Поэтому, подчеркнул Владимир Путин, наша страна победит

#Кремль #Владимир Путин #золотая звезда #День Героев Отечества #герои России
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